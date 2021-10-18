Брюссель, 18 октября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Евросоюз может исключить Украину из «зеленого списка» стран, чьим гражданам разрешено въезжать в страны ЕС без соблюдения норм коронавирусных ограничений, сообщил 18 октября сотрудник «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По его словам, это может произойти не позднее 24 октября.

«На этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных третьих стран. Она была добавлена туда в середине июля, но всплеск случаев заражения означает, что страна больше не будет оставаться в списке», — написал Йозвяк.

Напомним, на территории Украины за сутки выявили свыше 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что большинство экспертов убеждены в том, что разрушенная система здравоохранения Украины не способна отследить истинные масштабы эпидемии в стране.