Рим, 18 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Утром в понедельник, 18 октября, у аптек Италии выстроились огромные очереди — для прохождения экспресс-теста на коронавирус и получения возможности прийти на работу, передают местные СМИ.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

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Эксперты отмечают, что очереди был предсказуемым явлением — в стране почти 4 миллиона работающих граждан, не имеющих необходимых теперь «антикоронавирусных сертификатов», а оперативно производить экспресс-тесты в таком количестве невозможно.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.