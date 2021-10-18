Вашингтон, 18 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. США не будут участвовать в переговорах по Афганистану в «московском формате», заявил 18 октября на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

По его словам, такое решение обусловлено сложностями в логистике.

При этом Прайс заявил, что Вашингтон признаёт конструктивность этих переговоров и оставляет возможность для своей потенциальной вовлеченности.

«Мы не будем участвовать в «московском формате». «Тройка плюс» — конструктивный, эффективный форум. Мы ждем работы в рамках этого форума, но мы не в той позиции, чтобы участвовать на этой неделе», — сказал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа военные США покинули Афганистан после 20-летней оккупации этой страны.