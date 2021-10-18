Приштина, Сербия, 18 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 1419 образцов 18 октября в крае выявили одного носителя коронавируса. 42 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Liridon Приштина. Университет, заброшенный храм и библиотека

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Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 482 случая заражения, не считая сербское население края, 156 936 пациентов уже здоровы, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки жертв зарегистрировано не было.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 632. Обе дозы вакцины от COVID-19 вкололи свыше 659 593 жителей Косово.