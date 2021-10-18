Тирана, 18 октября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. В Албании 18 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2522 пациентов выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 202 пациента.

JnM_RTW Саранда, Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 178 188 случаев заражения коронавирусом, 169 085 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2829 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 9 — за последние 24 часа, среди них 21-летний юноша. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6724. На стационарном лечении находятся 153 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.