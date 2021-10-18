Рига, 18 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. На всей территории Латвии с 21 октября по 15 ноября объявляется локдаун, включающий в себя введение комендантского часа, заявил 18 октября латвийский министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Флаг Латвии

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», — сказал Павлютс на пресс-конференции.

Работу смогут продолжать только торговые точки и учреждения, предоставляющие населению товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия запрещаются.

Комендантский час, когда всем жителям вне зависимости от степени их вакцинированности будет запрещено выходить из дома, будет действовать с 20:00 до 5:00.

Школы, за исключением трёх младших классов, будут переведены на удаленный режим.