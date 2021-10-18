Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов в постановлении городского правительства, подписанном 18 октября, поручил обеспечить выполнение требований главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об обязательной вакцинации сотрудников организаций и предприятий, напрямую работающих с населением.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Это поручение адресовано руководителям исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и предприятий Северной столицы.

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Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года, в органах власти, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиничной отрасли, почтовых службах, клиентских офисах банков, предприятиях ЖКХ, МФЦ, кинотеатрах, концертных залах и любых других учреждениях, работающих с населением, не менее 80% персонала должно быть до 15 ноября 2021 года привито хотя бы первой дозой двухкомпонентной вакцины от коронавируса или однокомпонентьной вакциной «Спутник Лайт», а до 15 декабря 2021 года необходимо полностью закончить цикл вакцинации для таких сотрудников.

Губернатор Александр Беглов подтвердил, что с 15 ноября деятельность в сферах, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, может осуществляться только при условии соблюдения требований об обязательной вакцинации.

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга будут осуществлять необходимое информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, а также активизируют работу по информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции», — заявили в Смольном.

По данным на утро 18 октября, в Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса было привито 1 млн 619 тыс. человек, полностью закончили цикл вакцинации одно — или двухкомпонентной вакциной 1 млн 789 тыс. человек.

Напомним, с 1 ноября в Петербурге вводится система предъявления и проверки QR-кодов.