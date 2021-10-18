Рим, 18 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Сиделки, не привитые от коронавируса и не владеющие «антикоронавирусным сертификатом», лишаются, как и все прочие работники, права доступа на рабочие места, пояснили в правительстве Италии в понедельник, 18 октября.

Пожилой мужчина

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Зарплату за пропущенные дни начислять им не следует, а если они ранее проживали вместе с пожилыми людьми, о которых заботятся, то с 15 октября такой возможности у них быть не должно.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.