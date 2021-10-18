Венесуэла получила очередную партию «Спутника V»
Каракас, 18 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В Венесуэлу доставлено 430 тысяч доз российский вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается 18 октября на странице @sputnikvaccine.
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Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»
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Напомним, предыдущая партия «Спутника V» в объёме 700 тысяч доз была доставлена в Венесуэлу в середине октября.
В этот же день венесуэльский министр промышленности и национального производства Хорхе Арреаса заявил, что Каракас в будущем рассчитывает ещё на десять миллионов доз препарата.