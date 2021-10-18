Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и для стимулирования вакцинации от COVID-19 с 1 ноября 2021 года в Петербурге постепенно вводится система предъявления и проверки QR-кодов при посещении общественных мест, а также ряд новых ограничений. Соответствующий документ подписал вечером 18 октября губернатор Александр Беглов.

Наталья Диева Проверка QR-кода на входе в ресторан

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Предъявить QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации совершеннолетним гражданам потребуется:

С 1 ноября 2021 года — при проходе на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек;

С 15 ноября — в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях, оказывающих услуги в области физкультуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код потребуется предъявлять всем посетителям предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), при размещении в домах отдыха.

По решению Смольного с 1 ноября 2021 года всем организациям (индивидуальным предпринимателям) предписано в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет. Избежать «удалёнки» смогут только те граждане, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Этим же постановлением Смольного в Петербурге вводятся новые ограничения.

Так, с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек. С этой же даты вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 1 ноября по 3 ноября переводятся на дистанционный режим работы все сотрудники органов власти, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано точно так же организовать работу своих сотрудников с 1 ноября по 3 ноября.

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано поручение усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты. соответствующих контрольных мероприятий.

Все введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября.