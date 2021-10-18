Берлин, 18 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Провести переговоры по созданию коалиционного правительства договорились победившая на парламентских выборах в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз 90/Зелёные», передаёт 18 октября N-TV.

Стол переговоров

Отмечается, что решение о проведении переговоров по формированию коалиции принято по итогам «зондирующих переговоров». На этом, новом этапе представители партий будут договариваться с союзниками о том, кто какое место займёт в правительстве.

Также начнётся работа по коалиционному договору. Дата начала этих переговоров пока не названа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «зондирующие переговоры» трёх партий завершились 15 октября. Решено было сформировать в правительстве коалицию «светофор»: красный — СДПГ, жёлтый — СвДП и «зелёный» — «Союз 90/Зелёные».