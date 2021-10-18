Брюссель, , 21:00 — REGNUM Минимальное дипломатическое присутствие ЕС сохранил в Афганистане после прихода к власти в республике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 18 октября журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Афганистан Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Глава европейской дипломатии пояснил, что его коллеги остались в Афганистане, чтобы оказывать помощь жителям республики, которым возглавляющая Европейскую комиссию Урсула фон дер Ляйен ранее объявила о выделении денежных средств.

Боррель «Однако у нас теперь большая дилемма, как доставить эту помощь нуждающимся, не оказывая поддержки власти, у которой находятся лица, входящие в международные санкционные списки по борьбе с терроризмом».

Он добавил, что присутствие европейских дипломатов в Афганистане не означает признания Брюсселем легитимности власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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