Брюссель, 18 октября 2021, 21:00 — REGNUM Минимальное дипломатическое присутствие ЕС сохранил в Афганистане после прихода к власти в республике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 18 октября журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава европейской дипломатии пояснил, что его коллеги остались в Афганистане, чтобы оказывать помощь жителям республики, которым возглавляющая Европейскую комиссию Урсула фон дер Ляйен ранее объявила о выделении денежных средств.
Он добавил, что присутствие европейских дипломатов в Афганистане не означает признания Брюсселем легитимности власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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