Ташкент, , 20:44 — REGNUM В Узбекистане официально введена должность помощника депутата, соответствующий указ подписал на днях президент республики Шавкат Мирзиёев.

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Как сообщает Podrobno. uz, помощником депутата может стать гражданин Узбекистана, достигший восемнадцатилетнего возраста.

«Ему будет выдано специальное служебное удостоверение. Оплата труда, а также гарантийные и компенсационные выплаты помощнику осуществляются за счет средств политической партии, которая в свою очередь получает деньги из госбюджета», — сообщает издание.

Подчеркивается, что помощником депутата не могут быть близкие родственники, а также лица с непогашенной или неснятой судимостью за совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление.

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