Приштина, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти и глава партии «Движение за самоопределение» 18 октября заявил, что его партия заняла первое место на местных выборах 17 октября.

Альбин Курти позирует со сторонницей Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в первом туре голосования его партия не заняла первое место ни в одном из муниципалитетов, однако Курти заявил об уверенности в победе в 12 муниципалитетах, где его партия вышла во второй тур.

Уже известно, что «Самоопределение» заняло первое место по числу представителей в муниципальных советах. Правда, отрыв от соперников совсем небольшой. «Самоопределение» получило 20,56% мест, Демократическая лига Косово — 20,41%, Демократическая партия Косово — 19,96%. При этом на парламентских выборах партия Курти получила свыше 50% голосов за счет крупнейших муниципалитетов — Приштины и Призрена.

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