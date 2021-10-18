Женева, Швейцария, 18 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 245 507 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3270 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 240 260 449 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 890 424 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Великобритания, Россия, Турция, Индия, Румыния, Украина, Иран, Таиланд и Германия.