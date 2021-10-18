София, 18 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении ввести практику обязательной вакцинации от COVID-19 для абсолютного большинства преподавателей средних школ и ПТУ, а также врачей общей практики на всей территории республики. Об этом 18 октября сообщила софийская газета «Труд».

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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Как заявил министр здравоохранения временного правительства Болгарии Стойчо Кацаров, подобная мера позволит резко снизить распространение пандемии в регионах и обеспечить беспрепятственную работу образовательных и медицинских учреждений страны.

Кацаров «Новые правила могут показаться жесткими, но у нас нет выбора. Необходимо обезопасить от распространения коронавируса хотя бы часть граждан нашей страны, и для этого официальная София будет использовать все имеющиеся возможности, включая административные ресурсы».

Предполагается, что соответствующий указ минздрава Болгарии вступит в силу уже 20 октября нынешнего года. Сколько именно педагогов и медицинских работников будут вакцинированы в ближайшее время, не сообщается.

Напомним, на данный момент число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, достигло 514 тысяч. Из них скончались 22 274 пациентов.