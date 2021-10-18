Орел, 18 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей вводится в Орловской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение было принято 18 октября на заседании регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Обязательную вакцинацию обязали пройти сотрудников следующих сфер: здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, общественного питания, ЖКХ и энергетики, сферы услуг, а также работники физкультурно-оздоровительных комплексов, почты и банков, государственные служащие. Вакцинации подлежит не менее 80% от общей численности сотрудников данных предприятий, причем первую дозу вакцины они должны будут получить уже до 15 ноября, вторую — до 7 декабря.

В Орловской области, по данным управления Роспотребнадзора, фиксируется рост заболеваемости ковидом во всех возрастных категориях. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней на территории области составил 30,41, тогда как неделей ранее он составлял 25,31.