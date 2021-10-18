Тегеран, 18 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил о переговорах по реализации соглашения о покупке у России истребителей и вертолётов, сообщает 18 октября агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Сейчас мы ведем переговоры о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов», — цитирует агентство Fars слова Мохаммада Багери.

По его словам, соглашения будут подписаны после истечения срока эмбарго ООН на продажу вооружений в Иран.

Напомним, ранее Багери прибыл в Москву с намерением встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, обсудить ситуацию в Афганистане и перспективы покупки российского вооружения.