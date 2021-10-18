София, 18 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Руководство мэрии болгарской столицы издало указ, обязывающий владельцев клубов и организаторов дискотек устанавливать у входа в здания подконтрольных им заведений специальные лаборатории по проверке посетителей на наличие антител к COVID-19. Об этом 18 октября сообщает «Радио София».

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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Согласно официальным данным, каждый потенциальный посетитель концертов и массовых вечеринок будет обязан сдать экспресс-тест, по результатам которого администрация отдельно взятой структуры примет решение о целесообразности присутствия того или иного человека на мероприятии.

«Такие проверки не только позволят в значительной степени снизить объемы распространения пандемии, но и гарантируют продолжение нормальной общественной жизни нашего города», — говорится в пояснительном документе софийского муниципалитета.

Предполагается, что часть расходов по осуществлению деятельности экспресс-лабораторий возьмут на себя владельцы заведений. Стоимость прохождения проверки на наличие антител для посетителя составит 10 левов (около пяти евро).