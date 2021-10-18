Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге власти города будут вынуждены ввести новые ограничения. Об этом заявил 18 октября в эфире «Радио России» губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — сказал губернатор.

«Пандемия коронавируса не стихает, — отметил глава региона. — В конце прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило три тысячи человек. Растёт количество госпитализаций».

Беглов напомнил, что 12 октября главный санитарный врач по Санкт-Петербургу издал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения.

«Впервые с начала эпидемии у работодателей появляются законные основания отстранять от работы в коллективе непривитых сотрудников, переводить на удалёнку», — отметил губернатор. Он сообщил, что в органах власти города и подведомственных учреждениях вакцинировано не менее 80% сотрудников.

«Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах», — подчеркнул губернатор.

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«Эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая. Все медучреждения обеспечены необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты. Наращиваем инфекционный коечный фонд. На этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией составит 9,5 тысяч», — рассказал Александр Беглов.

Он обратился к тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса: «Вирус никуда не делся. Самая надежная защита от тяжелого течения болезни — это прививка. Напоминаю всем петербуржцам, что любое расширение инфекционных стационаров сокращает масштабы плановой помощи. Это значит, что кто-то ее может просто не дождаться. Призываю пройти ревакцинацию всех, кто делал прививку или болел более полугода назад. Мы располагаем большим резервом вакцины и обширной сетью прививочных пунктов. Также не пренебрегайте необходимостью использовать индивидуальные средства защиты и соблюдайте установленные санитарные ограничения».