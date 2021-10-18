Вашингтон, 18 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Высокопоставленный деятель «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащийся на американской военно-морской базе в Гуантанамо (Куба), может дать ограниченные показания о пытках, которым он подвергался со стороны ЦРУ. Об этом заявила администрация президента США Джо Байдена Верховному суду, сообщает 18 октября Reuters.

1news.az Пытки в американской тюрьме Гуантанамо

Ранее в этом месяце судьи Верховного суда США задались вопросом, почему правительство США не позволит задержанному Абу Зубайде дать показания.

Зубайда, палестинец, захваченный в 2002 году в Пакистане и с тех пор удерживаемый Соединенными Штатами без предъявления обвинений, неоднократно подвергался имитации утопления, которая считается пыткой.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Брайан Флетчер 15 октября направил в суд письмо, в котором сообщил судьям, что Зубайда может дать показания по рассматриваемому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета Сената, Абу Зубайду пытали водой, ему не давали спать, его били, держали в тесном помещении, в котором его охватывала истерика. Также использовался метод психологических пыток — лицо закрывали капюшоном и, открывая глаза, показывали коробку в виде гроба. Где проходили эти пытки, не указано. Отмечается, что эксперименты во время пыток позже вошли в методологию работы ЦРУ.