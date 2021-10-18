Новосибирск, 18 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тыс. рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 18 октября, был задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин. Позже СКР сообщил о том, что в ношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе».

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В настоящее время фигуранты по делу задержаны.