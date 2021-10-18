Новосибирск, 18 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области более 5,5 тыс. работников транспортной сферы прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило региональное правительство.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«Для стабилизации эпидемиологической ситуации в коллективе охват иммунизации должен составлять не менее 80%. В это число входят граждане, которые уже переболели, те, кто привился, и те, кто не имеет медицинских противопоказаний. Тот небольшой удельный вес, не более 20% — люди с противопоказаниями или люди, находящиеся в длительных командировках, декретных отпусках», — прокомментировала начальник отдела санитарно-карантинного надзора и надзора на транспорте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран.

По словам замглавы новосибирского минтранса Вячеслава Невежина, в ряде транспортных организаций процент вакцинированных сотрудников подходит к 70−80%, в других автотранспортных предприятиях этот процент гораздо ниже.

В настоящее время вакцинация персонала прошла в 195 предприятиях региона.