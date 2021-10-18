Берлин, 18 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Решение России закрыть своё постоянное представительство при НАТО «серьёзно повредит» отношениям Москвы со странами Запада, заявил 18 октября германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

Он сказал, что Берлин «стремился в рамках НАТО к диалогу с Россией», а теперь всё осложнилось, а ведь ситуация, заявляет Маас, и так была «непростой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва приняла решение закрыть своё постоянное представительство при НАТО после того, как альянс объявил о сокращении в два раза числа российских дипломатов в диппредставительстве.