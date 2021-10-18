Тбилиси, 18 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не подтвердила информацию о том, что грузинские власти в связи пандемией коронавируса намереваются ввести в стране режим жёстких ограничений, сообщает 18 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На данном этапе у нас нет инициатив по ограничениям. На местах принимают во внимание все множественные факторы, и, исходя из них, решают, какими будут последующие меры. У нас нет намерений закрывать школы. Сейчас министерство образования активно сотрудничает с Центром контроля заболеваний, ведётся активный мониторинг ситуации. Я считаю, что значительную роль должно играть именно местное руководство, которое принимает мгновенные решения и тем самым помогает избежать глобальных ограничений», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что из-за масштабов распространения коронавируса в Грузии уже закрыто значительное количество детских садов и школ. Окло 700 школьных классов переведено на дистанционное обучение.