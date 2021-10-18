Рига, 18 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В латвийских городах Цесис и Алуксне по подозрению в организации фиктивной вакцинации против коронавируса задержаны трое, в том числе две сотрудницы медицинских учреждений, сообщила Госполиция Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Задержанные в данный момент находятся в изоляторе, будет принято решение о мере пресечения. Во время обыска на месте жительства задержанных найдены наличные — несколько тысяч евро. Возможно, они получены преступным путем.

Сообщается, что 12 октября нынешнего года полиция Латвии получила от медицинского учреждения в Риге заявление по поводу лица с поддельным ковид-сертификатом. В больницу попал ковид-пациент, который, когда болезнь начала прогрессировать и состояние здоровья ухудшилось, признал, что его сертификат поддельный.

Полиция начала уголовный процесс. В результате выяснено, что и попавший в больницу мужчина, и его супруга получили фиктивные ковид-сертификаты о вакцинации. Они рассказали, где и у кого «привились».

Во время расследования выяснили, что один сертификат стоил от 250 до 300 евро. Полиция выясняет круг лиц, которые, возможно, также получили фиктивные ковид-сертификаты.

По состоянию на 18 октября в Латвии аннулировано 22 фальшивых сертификата о вакцинации от коронавируса, но подозрения возникают регулярно, ряд случаев еще расследуется.