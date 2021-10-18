Подгорица, 18 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Черногории за сутки умерли 13 пациентов с ковидом и было зарегистрировано 278 новых зараженных, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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Самому младшему пациенту было 29 лет, самому старшему — 85.

Всего с начала пандемии в Черногории от ковида умерли 2036 человек.

Число активных случаев в стране составляет 4811, больше всего в столице Подгорице.