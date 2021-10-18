Рига, 18 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Латвии в понедельник, 18 октября, установлен новый рекорд по уровню заболеваний, из 8 365 позитивными оказались 1253 пробы. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Доля положительных тестов составила 15%. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 1 307.2. Это новый исторический максимум. Предыдущие максимумы фиксировались 17 октября (1 266,4), 16 октября (1195,4), а предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года — 694.

Среди инфицированных не привились от коронавируса или не завершили курс вакцинации 986 человек, 267 были полностью привиты. Госпитализация за сутки потребовалась 121 пациенту с коронавирусом. В общей сложности лечение в больницах сейчас проходят 1 114 человек, из них у 133 болезнь протекает тяжело — это почти 12% всех госпитализированных.

Сообщается о семи умерших: один — в возрастной группе 60−69 лет, один — 70−79 лет и пятеро — в группе 80−89-летних. За последние семь дней зарегистрировали 91 летальный исход. Общее число жертв ковид-болезни в Латвии составляет 2897.