Симферополь, 18 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Сейчас важно рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки предпринимателям сферы досуга и развлечений на федеральном уровне, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Крыму Светлана Лужецкая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила сегодня, 18 октября, комментируя письмо в адрес главы республики с просьбой отменить ограничения в работе детских игровых комнат в праздничные и выходные дни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Развлечения для детей

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«Действительно на территории Крыма имеет место запрет на работу развлекательных центров и иных развлекательных заведений в выходные и праздничные дни, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций, который введен с18 ноября 2020 года», — отметила Лужецкая.

Она подчеркнула, что данный запрет касается не только детских игровых комнат, а также любых развлекательных мероприятий, где наблюдается массовое скопление людей, и продлен он до 1 декабря 2021 года.

«К сожалению, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике не в нашу пользу: Крым входит в топ-10 регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в сутки, — добавила уполномоченный. — Естественно, в случае стабилизации ситуации вопрос смягчения ограничений и запретов в сфере детского досуга будет решен».