Вашингтон, 18 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Компания Facebook заявила о снижении количества негативных комментариев в соцсети. Об этом 18 октября пишет издание «Хабр».

Yuri Samoilov Facebook

По данным компании, доля негативного контента от всех просмотренных комментариев составляет около 0,05% — это на 50% меньше, чем за последние три квартала. Представители Facebook связывают это с функциями, введёнными для контроля и удаления ненавистнических высказываний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модераторы Facebook удалили пост одного из пользователей о росписи ракеты Роскосмоса под хохлому. Алгоритм посчитал слово «хохлома» «враждебным высказыванием» в адрес украинцев.