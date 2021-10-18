В Курской области от COVID-19 вакцинировались 428 тыс. человек
Курск, 18 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 428 443 человека. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 18 октября предоставила пресс-служба областной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 404 тыс. 479 человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 62 тыс. 73 носителя коронавируса. Скончались 1538 человек.