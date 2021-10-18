Москва, 18 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19 и переболевших граждан на начнут использовать в ближайшем будущем рестораны в трёх российских городах — Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Об этом 18 октября заявил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Важным фактором в нашей разработке является то, что у нас есть человеческий фактор. Робота не обманешь, он не спутает QR-код, он не проглядит нарушителя, с ним не договоришься. И таким образом заведения экономят массу средств на штрафах. А штрафы действительно очень большие — это сотни тысяч рублей. И за две-три проверки робот окупается», — заявил Кивокурцев.

«Мы как только заявили о подобного рода технологиях, у нас пошли заявки из разных уголков России: из Москвы, Петербурга, Пермского края. И в ближайшее время — я думаю, в течение двух-трёх недель — уже такие роботы появятся», — указал он.