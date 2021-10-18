Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца октября планируется развернуть дополнительные ковид-койки, если ситуация с загруженностью стационаров не улучшится. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 18 октября.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«До конца месяца рассматривается возможность открытия госпиталей в следующих территориях: Донецк, Шахты, Зверево, Цимлянский, Дубовский и Тацинский районы. Количество коек напрямую зависит от развития эпидемической ситуации», — уточнили в пресс-центре.

В настоящее время в донских госпиталях лечение получают 4 913 пациентов с COVID-19. Всего в Ростовской области развёрнуто 5 079 коек.