Улан-Батор, 18 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Монголии растут цены на продукты и другие товары. Причиной повышения цен стало закрытие пограничного перехода Эрен-Хото — Замын-Ууд.

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«Из-за закрытия границы не можем найти овощи. Граница закрыта уже четвертый день, импорт овощей полностью остановлен. Раньше мы продавали 1 кг огурцов за 5000 тугриков, сегодня огурцы продаются в три раза дороже», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM продавец одного из главных рынков в Улан-Баторе.

По его словам уже с воскресенья часть торговых точек закрывается из-за дефицита овощей. Схожая картина наблюдается и в других торговых центрах. В Монголии может возникнуть дефицит продовольствия, но власти пока не могут решить проблему.

«Мы понимаем ситуацию. Министерство иностранных дел в связи со сложившейся ситуацией каждый день по дипломатическим каналам отправляет запросы об открытии границы. Также мы обратились к послу КНР в Монголии Чай Вэньрую, он заявил, что сообщит когда придет официальное уведомление. Открытие границы зависит только от результатов анализа жителей на COVID-19», — комментируют ситуацию в министерстве иностранных дел.

Из-за выявления COVID-19 в городе Эрэн-Хото 14 октября власти КНР закрыли пограничный переход, после чего в Монголии, которая сильно зависит от китайских поставок, резко выросли цены на продукты. КПП Эрэн-Хото Внутренней Монголии находится в 714 км от монгольской столицы. Более 80% свежих фруктов и овощей доставляются в Монголию из Китая через этот пограничный пункт. Раньше, зимой 2020 года, монгольская сторона закрывала пограничный пункт, из-за чего страна столкнулась с дефицитом тепличных овощей.