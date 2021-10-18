Кишинёв, 18 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Правительство Молдавии решило направить в Румынию 11 врачей, 11 медсестёр и десять фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

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«Решение принято после того, как в последние дни ситуация с пандемией в Румынии ухудшилась, страна в настоящее время занимает первое место в мире по количеству ежедневных смертей, вызванных COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы медики выехали в Румынию 18 октября. Планируется, что они пробудут там до 31 октября. Сообщается, что это «символический жест» для помощи соседней республике, где переполнены больницы.

Стоит отметить, что Молдавия, по официальным данным, находится на шестом месте в мире по смертности среди пациентов с COVID-19. Мэр Кишинёва Ион Чебан ранее заявил, что в столице не хватает мест и медиков.