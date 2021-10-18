Джакарта, 18 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 63 188 800 человек или 30,34% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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При этом первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 107 981 016 жителей Индонезии.

Вакцинацию в Индонезии проходят медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети в возрасте 12−17 лет.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,8 млн медиков. Ещё 1 073 746 медицинских работников прошли ревакцинацию.

Кроме того, вторую дозу вакцины от коронавируса получили 17,3 млн госслужащих, 2 202 004 учителей, 4,8 млн пожилых людей, 30,5 млн людей с ограниченными возможностями, 2,9 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 626 случаев заражения коронавирусом.