Воронеж, 18 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области занят на 92,37% на 18 октября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего развёрнуто 7 741 ковидная койка, заняты из них 7 151 койка. Для сравнения — год назад, 19 октября 2020 года, в регионе было развернуто 4 673 койки для лечения ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Воронежской области подтверждено 676 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 144 597 случаев заражения. Выздоровели 116 511 пациентов, скончались 6 456 человек, в том числе за сутки — 36 пациентов.