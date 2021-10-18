Москва, 18 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Туве ожидают пика заболеваемости коронавирусом к 1 декабря. Об этом 18 октября заявил руководитель регионального оперштаба (Тува) Александр Брокерт на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас подъём заболеваемости отстаёт от общефедерального на пару недель. Планируем, что к 1 декабря будет пик заболеваемости. Несмотря на то, что у нас иммунизация сейчас порядка 60%, понимаем, что этого всё равно очень мало. Мы планируем где-то к 13 ноября довести до 80%. Было сложно прививать, исчерпали резервы, людей», — заявил Брокерт.