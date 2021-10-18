Москва, 18 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Необходимости в модификации «Спутника V» против коронавирусной инфекции пока нет, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

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«Прямо сейчас мы не нуждаемся в смене вакцинного штамма, несмотря на то, что штамм «дельта» сильно отличается, сильно изменил ход пандемии в мире», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о возможной модификации вакцины.

Он добавил, что проблем с подготовкой нового отдельного модифицированного варианта вакцины в центре нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России, подтверждённых исследованиями, за последние сутки выросло на 34 325 случаев.

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