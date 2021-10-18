Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Ростовских студентов из-за участившихся случаев заражения коронавирусом переводят на онлайн-обучение. Мера временная, уточняют в Южном федеральном университете.

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В настоящее время онлайн-режим введён для студентов Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича, пишет портал ro.today. Занятия будут проводиться с использованием Microsoft Teams.

Онлайн-режим получения знаний продлится до 30 октября.