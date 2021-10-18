Москва, 18 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Более жёсткие противоэпидемические меры могли бы предотвратить нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

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«У нас в день умирает почти что тысяча человек, это огромные потери. И эти потери можно было бы очень сильно предотвратить и снизить не только за счёт вакцинации, но и если бы сейчас люди намного более эффективно использовались маски и меры разобщения людей», — заявил Лукашев.

«Даже среди вакцинированных и переболевших он продолжает циркулировать, потом он доходит до невакцинированных и вызывает у них тяжёлые летальные случаи. Если бы сейчас меры, которые мы все хорошо знаем, соблюдались бы более жёстко, то такого подъёма заболеваемости бы не было», — указал он.