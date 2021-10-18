Ереван, 18 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Ереване возле здания министерства здравоохранения Армении 18 октября на акцию протеста вышли противники принудительной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

huntlh Вакцинация

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По данным журналистов, протестующие выступают против действующего приказа минздрава республики, который обязывает непривитых каждые две недели предоставлять работодателям справку об отрицательном тесте на коронавирус. Как сказал журналистам один из протестующих, назвавшийся врачом, в минздраве заявляют о гуманизма, а фактически объявили «принудительную вакцинацию».

В армянских СМИ сообщают, что в Армении после принятия приказа минздрава в лаборатории по тестированию на коронавирус выстроились очереди. Таким образом во время эпидемии создаются дополнительные места скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 октября, в Армении за последние сутки выявили 1192 случая заражения коронавирусом. Непривиых обязали сдавать тесты с 1 октября. В скором времени тесты, возможно, придётся сдавать в два раза чаще — каждую неделю.