Москва, 18 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Граждане начали более пренебрежительно относиться к мерам предосторожности на фоне пандемии. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Вирус циркулирует сейчас, сейчас смертность находится на самом высоком уровне за всю историю пандемии — у нас в день умирает почти что тысяча человек, это огромные потери. И эти потери можно было бы очень сильно предотвратить и снизить не только за счёт вакцинации, но и если бы сейчас намного более эффективно использовались маски и меры разобщения людей», — заявил Лукашев.