Иваново, 18 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Соблюдение карантина жителями Ивановской области будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Об этом 18 октября сообщила на брифинге заместитель правительства региона Ирина Эрмиш.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Речь идёт о тех жителях области, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые проходят лечение амбулаторно — на дому.

«Я напоминаю, что для оказания помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, у нас работают волонтёры», — отметила Эрмиш.

Всего в Ивановской области подтверждено 52 483 случая заражения коронавирусом, в том числе 206 человек получили положительный результат тест за сутки. Выздоровели 47 053 пациента, скончались 1721 человек.