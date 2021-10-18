Батайск, Ростовская область, 18 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Ростовской области грузовой поезд, съехавший с рельсов в районе станции Батайск, двигался на запрещающий сигнал светофора. Таковы предварительные результаты расследования, проводимого Ростовской транспортной прокуратурой.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд, транспорт

Железнодорожная авария произошла 15 октября примерно в 13:00 мск. С рельсов сошёл локомотив в составе грузового поезда (54 вагона). По предварительным данным, машинист локомотива проехал на красный сигнал светофора, что привело к аварии.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.