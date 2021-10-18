Минск, , 15:32 — REGNUM «Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты», — заявил 18 октября Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед чиновниками и руководством КГБ.

Лукашенко Шилов Иван

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Как сообщает президентская пресс-служба, он поведал, что сейчас в Белоруссии «используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Белоруссии негативного образа власти». Он подчеркнул: «Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса».

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