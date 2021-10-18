Рига, 18 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции на территории Латвии в стране необходимо ввести меры жесткого локдауна. Такое предложение 18 октября сделал министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс в ходе заседания Совета по кризисному управлению.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На созванном сегодня заседании Совета по кризисному управлению министр здравоохранения Даниэльс Павлютс призовет ввести в стране строгие меры безопасности, которые немедленно сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%», — говорится в сообщении пресс-службы латвийского минздрава.

«Павлютс призывает незамедлительно ввести в стране жесткий локдаун и просит общество остановиться, чтобы остановить вирус», — также отмечается в нем.

Кроме того, указывается, что, согласно проведенному ведомством и специалистами анализу, количество контактов в обществе снизилось только на 5−10% и распространение новой инфекции проходит бесконтрольно, а в больницах находится уже свыше 1,1 тыс. заболевших COVID-19.

При этом в качестве мер по борьбе с пандемией предлагается ограничить любые собрания и мероприятия спортивного, развлекательного, культурного, любительского, общественного, религиозного и оздоровительного характера, перевести максимальное число работников на удаленный формат работы и на три недели после школьных каникул продлить дистанционное обучение.