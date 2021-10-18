Волгоград, 18 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Волгоградской области 18 октября выявлено 382 новых носителя коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона. В летальную статистику внесли ещё 23 записи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 98 734 жителей. Выздоровели 87 593 человека, из них 231 — выписан за последние сутки. Госпитализированы в стационары и лечатся в амбулаторных условиях 7 942 пациента.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 3 199 человек.