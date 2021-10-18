Берлин, 18 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Компания BMW выпустит электрическую версию 3 Series на базе новой платформы, получившую название Neue Klasse («новый класс»). Об этом сообщает издание Autocar.

Scozzy BMW

Ожидается, что электрокар на базе новой платформы будет выпущен в 2025 году. Новинка пока имеет только заводской индекс NK1.

По предварительной информации, новинка будет иметь такой же экстерьер, как модель 3 Series с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, внутри новинки может появится такая же изогнутая панель, как у BMW 2 Series. Данный экран объединяет в себе функции приборной панели и системы мультимедиа.

Кузов нового электрокара будет, возможно, создан из алюминия, стали, углеволокна и пластика. Запаса аккумулятора хватит на 700 км.

Ранее компания BMW представила компактвэн BMW 2-Series Active Tourer второго поколения.

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