Москва, 18 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса «Спутником V» абсолютно оправдана. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Я такой опасности не вижу. Я и вакцинировался, и ревакцинировался, причём вакцинировался в первых рядах, прошёл ровно год. В других странах наша вакцина «Спутник» широко применялась — нигде какие-либо серьёзные побочные эффекты выявлены не были. В любом случае, инфекция коронавируса намного опаснее», — заявил Лукашев.